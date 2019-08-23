В Москве открылся фестиваль военных оркестров «Спасская башня»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал символичным, что в этом году фестиваль "Спасская башня" совпал с празднованием 350-летия российского флага. В пятницу вечером мэр поприветствовал гостей и участников 12-го фестиваля военных оркестров "Спасская башня" и объявил его открытым.

"Как обычно, фестиваль проходит рядом с празднованием Дня города, в этом году он его предваряет. Фестиваль "Спасская башня" объявляется открытым!" — обратился мэр к гостям фестиваля.

Он поблагодарил военные оркестры из России и зарубежья и других участников фестиваля "за праздник, которые они дарят москвичам".

"Вы не ограничиваетесь выступлениями на Красной площади, вы идете к москвичам, идете в парки, скверы, на Поклонную гору, на ВДНХ. В фестивале так или иначе участвуют и детские коллективы, будет участвовать коллектив проекта "Московское долголетие", — отметил мэр.

Также он назвал символичным, что в этом году фестиваль совпал с празднованием 350-летием российского флага.

В этом году в фестивале "Спасская башня" участвует рекордное число участников, только из-за рубежа их более тысячи — из Китая, Италии, Японии, Турции, Норвегии и других стран. Всего на Красной площади выступят 30 военных оркестров из 12 стран мира.

Фестиваль проходит в столице ежегодно. В его программе военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу. Фестиваль завершится 1 сентября.

В связи с проведением мероприятия выход из Кремля через Спасскую башню будет закрыт до 1 сентября. Кроме того, до 08:00 мск 2 сентября будет перекрыта улица Ильинка от Старой площади до Красной площади.