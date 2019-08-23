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Москвичей взволновало объявление о грифоне 

Мослента 28 минут назад
Фото: Dan9186 / Wikimedia
Жительница одного из столичных районов попыталась отыскать сервис по передержке для питомца. Соответствующий пост появился в сообществе «Подслушано Бирюлево» во «ВКонтакте».
Пользовательница обратилась к подписчикам с просьбой о помощи в связи с тем, что хозяева животного собрались в отпуск. «Скажите, есть ли платная хорошая передержка на две недели для грифона в Бирюлево?» — написала она (орфография автора сохранена — прим. МОСЛЕНТЫ).
Вероятно, женщина имела в виду декоративную породу собак — бельгийского гриффона, — но из-за опечатки смысл записи исказился, и некоторые юзеры посчитали, что речь идет о мифологическом крылатом существе с туловищем льва и головой орла.
Подписчики удивились, но с юмором отреагировали на необычную просьбу в комментариях. «Я бы взял, но у меня дома волколаки (человек-оборотень в славянской мифологии — прим. МОСЛЕНТЫ), а они не дружат с грифонами. И еще есть птица рух, но она на балконе», — написал один. «Передержали», — высказался другой.
26 июля в Мытищах нашли пандус, который пользователи сети окрестили лабиринтом Минотавра — мифического получеловека-полубыка. Отмечалось, что сооружение находится по адресу Рождественская улица, 16.
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Новости Москвы , Мослента
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