Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лефортовский тоннель закрывают для проезда до 26 августа 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лефортовский тоннель закрывают для проезда с 22:00 23 августа до 6:00 26 августа, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
Речь идёт о внешней и внутренней стороне ТТК — от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади.
Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
Тоннель закрывают для капремонта. Там отремонтируют люки, уложат новое асфальтобетонное покрытие по технологии бесшовной укладки и заново нанесут дорожную разметку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).
RT на русском: последние новости
В Москве состоялось открытие фестиваля военных оркестров «Спасская башня» Московские школьники бесплатно посетили музеи 300 тысяч раз с начала года В Москве проведут внеочередную акцию «День без турникетов»
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Эрдоган пожаловался Путину20
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену214
«Его подставили»: новые подробности изнасилования на Урале62
Исламиста из Чечни застрелили в Берлине10
МИД РФ выразил протест Чехии166
Видео
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:46
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Происшествия Статьи
00:40
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
США Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
02:30
Пряник и кнут: зачем Россию поманили G8 после санкций
Политика Статьи
03:50
Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям»
Общество
05:08
Сирийцы зачистили котел с боевиками
В мире
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:17
Никита Михалков получил травму
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение