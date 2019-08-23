Лефортовский тоннель закрывают для проезда до 26 августа

Лефортовский тоннель закрывают для проезда с 22:00 23 августа до 6:00 26 августа, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

Речь идёт о внешней и внутренней стороне ТТК — от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади.

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Тоннель закрывают для капремонта. Там отремонтируют люки, уложат новое асфальтобетонное покрытие по технологии бесшовной укладки и заново нанесут дорожную разметку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).