Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Корпус, который посетил глава города, находится на Покровском бульваре, дом 11.
— Закончилась многолетняя работа по строительству нового корпуса Высшей школы экономики. Теперь это один из самых крупных корпусов в Москве среди студенческих кампусов, — заявил он в ходе посещения образовательного учреждения.
Кроме того, Сергей Собянин добавил, что корпус НИУ ВШЭ на Покровке был сделан на современном уровне.
Мэр столицы поздравил коллектив «вышки» с новосельем, а также посетил аудитории, библиотеки.
Как отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, в здании располагаются факультеты экономических и компьютерных наук, передает агентство городских новостей «Москва».
Добавим, преподавательские корпуса и аудитории соединяются стеклянными переходами. Занятия начнутся 1 сентября.