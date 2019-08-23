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Сергей Собянин осмотрел новый корпус НИУ ВШЭ на Покровке 

Вечерняя Москва + ещё 3 34 минуты назад
Фото: vm.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Корпус, который посетил глава города, находится на Покровском бульваре, дом 11.
— Закончилась многолетняя работа по строительству нового корпуса Высшей школы экономики. Теперь это один из самых крупных корпусов в Москве среди студенческих кампусов, — заявил он в ходе посещения образовательного учреждения.
Кроме того, Сергей Собянин добавил, что корпус НИУ ВШЭ на Покровке был сделан на современном уровне.
Мэр столицы поздравил коллектив «вышки» с новосельем, а также посетил аудитории, библиотеки.
Как отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, в здании располагаются факультеты экономических и компьютерных наук, передает агентство городских новостей «Москва».
Добавим, преподавательские корпуса и аудитории соединяются стеклянными переходами. Занятия начнутся 1 сентября.
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Новости Москвы , Образование , Сергей Собянин , Ярослав Кузьминов , ВШЭ , АГН "Москва" , Москва
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