Сергей Собянин осмотрел новый корпус НИУ ВШЭ на Покровке

Корпус, который посетил глава города, находится на Покровском бульваре, дом 11.

— Закончилась многолетняя работа по строительству нового корпуса Высшей школы экономики. Теперь это один из самых крупных корпусов в Москве среди студенческих кампусов, — заявил он в ходе посещения образовательного учреждения.

Кроме того, Сергей Собянин добавил, что корпус НИУ ВШЭ на Покровке был сделан на современном уровне.

Мэр столицы поздравил коллектив «вышки» с новосельем, а также посетил аудитории, библиотеки.

Как отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов , в здании располагаются факультеты экономических и компьютерных наук, передает агентство городских новостей «Москва».

Добавим, преподавательские корпуса и аудитории соединяются стеклянными переходами. Занятия начнутся 1 сентября.