Самая большая кувшинка в мире распустится в «Аптекарском огороде»

В "Аптекарском огороде" в ночь с 24 на 25 августа распустится самая большая кувшинка в мире виктории амазонской (Victoria amazonica). Москвичей приглашают посмотреть на растение днем 25 августа в Викторной оранжерее.

"Гигантская виктория — чрезвычайно эффектная культура с листьями, способными выдерживать вес ребенка. Цветок растения живет около 48 часов, за это время он меняет не только цвет, но и пол", — рассказали в пресс-службе сада.

По словам специалистов, в первый вечер крупный белый цветок привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри. На вторую ночь цветок, который к тому времени станет пурпурным, снова открывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" открылась первая в Москве площадка экорециклинга, где готовят органические удобрения для сада. По вторникам и субботам главный садовник будет рассказывать и показывать, как перерабатывать эко-отходы, поделится своими проверенными рецептами. В Ботаническом саду уже давно превращают в компост опавшие листья, скошенную траву, сорняки и биомассу из пруда и других водоемов.

Несколько дней назад из "Аптекарского огорода" украли ценную пихту, которую привезли из экспедиции на Сахалин. Дерево посадили на территории Дальневосточного сада. Там находятся искусственные холмы с "горными тропами", каменный грот, водоем с заросшими берегами, ручьем и мостиками.