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Москвичей научат «счастью по-фински» 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дизайн-завод «Флакон»
На московском дизайн-заводе Флакон состоится День Финляндии, в рамках которого проведут фестиваль «Счастье по-фински». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Мероприятие будет проходить в субботу, 14 сентября, с 12:00 до 22:00. Среди гостей на празднике будет присутствовать «самый известный финн планеты» — Йоулупукки или Санта-Клаус.
Гостям покажут шедевры современного документального кинематографа Финляндии. В частности, фильм «Avanto», рассказывающий о подготовке 93-летнего финна Эркки Макконена к чемпионату мира по зимнему плаванию в Сибири, и картина «Tango Suomi» о финском танцевальном стиле танго. После просмотра последнего все желающие смогут принять участие в мастер-классе и научиться танцевать этот танец.
Кроме того, на фестивале представят финские продукты производителей Valio и Nordic, а компания Fazer организует пункт приема упаковки своей продукции на переработку «Природа дает второй шанс». Косметические бренды Lumene и Cutrin на мастер-классах с визажистами научат правильно наносить мейкап. Сеть финских универмагов Stockmann расскажет о финских текстильных брендах и самых актуальных модных трендах.
Компании Holiday Club Resorts, Go Saimaa, Visit Karelia, Visit Tampere и горнолыжные курорты Vuokatti и Ruka вместе с московскими туроператорами покажут новинки грядущего зимнего туристического сезона. Авиакомпания Finnair и паромная компания Viking Line поведают, когда и как лететь и плыть в Финляндию.
В День Финляндии на дизайн-заводе также пройдут лекции и семинары под руководством финских дизайнеров, архитекторов, режиссеров и других представителей творческих профессий. Скандинавская школа проведет открытые уроки по финскому языку и семинары о среднем и высшем образовании в Финляндии.
Традиционные блюда финской кухни посетители смогут попробовать у поваров ресторанов северной кухни Björn и Møs. На одной из площадок фестиваля откроется маркет авторской продукции, на котором будут представлены более 30 участников с изделиями из природных материалов. На главной сцене выступят финские музыкальные коллективы и исполнители: The Hearing, Sari Kaasinen и New Silver Girl.
Вход на мероприятие свободный.
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Новости Москвы , Lenta.ru , Финляндия
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