В двух районах Москвы откроют BMX-велодромы

Два BMX-велодрома откроют в Ясеневе и Печатниках в текущем году, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева

«Велодромы этого класса предназначены для тренировок и проведения районных соревнований среди детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет», — сказал Бочкарев, уточнив, что аналогов таким велодромам в столице в настоящее время нет.

На велодромах есть трассы со стартовыми машинами и административно-бытовые корпуса с кабинетами для тренеров, персонала и врачей.

Также предусмотрены комнаты охраны, переговорные, раздевалки, помещения для хранения инвентаря, велосипедов, мототехники и ремонтные мастерские.