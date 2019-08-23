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В двух районах Москвы откроют BMX-велодромы 

Москва меняется + ещё 2 38 минут назад
Фото: Москва меняется
Два BMX-велодрома откроют в Ясеневе и Печатниках в текущем году, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева.
«Велодромы этого класса предназначены для тренировок и проведения районных соревнований среди детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет», — сказал Бочкарев, уточнив, что аналогов таким велодромам в столице в настоящее время нет.
На велодромах есть трассы со стартовыми машинами и административно-бытовые корпуса с кабинетами для тренеров, персонала и врачей.
Также предусмотрены комнаты охраны, переговорные, раздевалки, помещения для хранения инвентаря, велосипедов, мототехники и ремонтные мастерские.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы , Москва
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