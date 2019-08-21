Эксперты считают, что главной интригой на выборах в Мосгордуму будет явка

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) считают, что на данный момент основной интригой на выборах депутатов Мосгордумы , которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, остается явка. "Единственной интригой московской кампании на сегодняшний день остается явка. Ряд экспертов высказывают гипотезу о том, что рост информированности и уплотнения событийного потока может привести к повышению явки на выборах в Мосгордуму", — говорится в докладе ФоРГО, поступившем в распоряжение ТАСС в среду. При этом эксперты отмечают, что "на данный момент достаточно сложно предметно говорить о том, насколько существенным будет повышение явки". "В любом случае, если это [повышение явки] случится, главными его бенефициарами станут партии, которые на сегодняшний день имеют зарегистрированных кандидатов с достаточным электоральным потенциалом. В данном случае — КПРФ "Яблоко" , — говорится в докладе. Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 — от ЛДПР , 44 — от КПРФ и 40 — от "Справедливой России" , также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.