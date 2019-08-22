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В Северном Тушине обустроили новую зону отдыха 

Москва24 + ещё 2 47 минут назад
Фото: icmos.ru
В префектуре Северо-Западного округа столицы сообщили об открытии после благоустройства аллеи на улице Свободы в районе Северное Тушино, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что в рамках программы "Мой район" была приведена в порядок территория со стороны парка "Северное Тушино" от Химкинского бульвара до культурного центра "Алые паруса". Там проложили дорожки из устойчивой широкоформатной плитки, а также установили лавочки и засеяли газон. При этом вдоль аллеи оборудовали фонари в форме буквы "Г" — по вечерам они будут создавать иллюзию "бесконечной" арки. На бульваре высадили более 4600 кустарников и 51 дерево.
Кроме того, в Северном Тушине благоустроили территорию вокруг культурного центра "Алые паруса" — там посадили кусты, заменили садовые бортовые камни и сделали новые плиточные дорожки. На площадке для отдыха поставили скамейки и урны, а на расположенной рядом парковке полностью поменяли асфальт.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству в рамках программы "Мой район" завершились в сквере имени Пушкина в Хорошёво-Мнёвниках. В сквере выложили плиткой пешеходные дорожки, установили новые фонари, разбили клумбы с цветами и высадили кустарники. В центре сквера установили оригинальный барельеф с профилем Пушкина, а на скамейках разместили QR-коды.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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