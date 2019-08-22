Названы самые популярные песни лета в Москве

Самым популярным летним треком в Москве стала композиция "Bad guy" молодой американской исполнительницы Билли Айлиш , в пятерку главных хитов вошли также песни "Life" певицы Zivert и "Грустный дэнс" дуэта Artik & Asti, сообщает пресс-служба сервиса "Яндекс. Музыка".

Как уточнили в пресс-службе, на сервисе появился специальный городской плейлист Москвы, который собран из 50 наиболее популярных песен за последний сезон. Список обновляется раз в месяц.

"Самым популярным летним хитом в Москве стал гимн крутого нрава 17-летней американской певицы Billie Eilish "Bad guy". Эта же композиция возглавила плейлисты Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска", — рассказали в пресс-службе.

На втором месте списка оказалась песня "Life" певицы Zivert, на третьем — "Грустный дэнс" Artik & Asti и Артёма Качера. Четвертую строчку занимает "Девочка-война" рэп-дуэта HammAli & Navai, замыкает пятерку лидеров "Витаминка" Тимы Белорусских.