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Названы самые популярные песни лета в Москве 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Самым популярным летним треком в Москве стала композиция "Bad guy" молодой американской исполнительницы Билли Айлиш, в пятерку главных хитов вошли также песни "Life" певицы Zivert и "Грустный дэнс" дуэта Artik & Asti, сообщает пресс-служба сервиса "Яндекс. Музыка".
Как уточнили в пресс-службе, на сервисе появился специальный городской плейлист Москвы, который собран из 50 наиболее популярных песен за последний сезон. Список обновляется раз в месяц.
"Самым популярным летним хитом в Москве стал гимн крутого нрава 17-летней американской певицы Billie Eilish "Bad guy". Эта же композиция возглавила плейлисты Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска", — рассказали в пресс-службе.
На втором месте списка оказалась песня "Life" певицы Zivert, на третьем — "Грустный дэнс" Artik & Asti и Артёма Качера. Четвертую строчку занимает "Девочка-война" рэп-дуэта HammAli & Navai, замыкает пятерку лидеров "Витаминка" Тимы Белорусских.
"Выяснилось, что москвичи слушали летом не только новинки, но и ностальгировали под старые добрые рок-хиты: "Numb" Linkin Park, "Believer" Imagine Dragons, "Выхода нет" группы "Сплин" и "Лесник" "Короля и Шута", — добавляется в сообщении.
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Новости Москвы , Билли Айлиш , Москва
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