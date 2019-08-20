Движение в районе Открытого шоссе ограничили по 30 августа

Движение транспорта в районе Открытого шоссе ограничено по 30 августа текущего года из-за проведения аварийных работ, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Полное перекрытие на дублере Открытого шоссе в районе дома 12, строение 3 на Открытом шоссе действует по 30 августа круглосуточно из-за проведения аварийных работ", — говорится в сообщении.

Кроме того, по 30 августа движение транспорта ограничено на участках Тюменского проезда в районе дома 12, строение 2 на Открытом шоссе; на участке от дома 12, строение 2 до дома 12, строение 29 на Открытом шоссе; в районе дома 12, строение 34 на Открытом шоссе; на участке от дома 12, строение 34 до дома 12, строение 22 на Открытом шоссе на одной полосе; на участке Открытого шоссе в районе дома 12, строение 3 на одной полосе в каждом направлении и на участке Тюменского проезда в районе дома 1, строение 1 на одной полосе.

Ранее сообщалось, что до 24 августа в нескольких округах поменялась схема движения из-за строительства Большой кольцевой линии метро. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Из-за реконструкции инженерных сетей в столице до 30 августа также ограничено движение на улице Воронцово Поле и во 2-м Кабельном проезде.