Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЦД будут цвета фуксии, папайи и ментола 

Москва меняется + ещё 15 6 часов назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Линии Московских центральных диаметров (МЦД) на схеме метрополитена будут обозначены пятью цветами, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Так, маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), второго — цветом фуксии (ярко-розовым). Линию МЦД-3 на схеме отметят цветом мякоти папайи (красно-рыжим), МЦД-4 — цветом «ментол» (зелено-бирюзовым). Цвет МЦД-5 определили как «зеленый луг» (цвет травы и листьев).
Кроме того, станции МЦД будут обозначены на карте метро буквой D с номером ветки.
Москва меняется: последние новости
На Шлюзовой набережной появится фуд-молл В 2020 году переселят около 15 тыс. москвичей по реновации Пересадки с Московских центральных диаметров на метро будут бесплатными — Собянин
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На пороге холодной войны: новые санкции против России
«Провал»: Путин выступил с заявлением938
Трамп предложил вернуть Россию в G8140
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать21
Новый мэр Риги отрекся от русских9
Видео
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
00:18
Лена Ленина навсегда покинула Россию
Шоу-бизнес
03:07
Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман
Шоу-бизнес Статьи
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
00:45
Навальному продлят арест
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение