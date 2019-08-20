В 2020 году переселят около 15 тыс. москвичей по реновации

В 2020 году переселят около 15 тыс. москвичей по реновации. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В 2018 году смотровые ордера получили около 10 тысяч человек. В этом году переселяем и выдаем смотровые ордера порядка 12 тысячам человек. На следующий год планируем, что переселение начнут около 15 тысяч человек. С каждым годом количество переездов по реновации будет расти», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что уже построено 46 домов, 117 строятся и более 50 проектируются.