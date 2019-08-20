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В 2020 году переселят около 15 тыс. москвичей по реновации 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
В 2020 году переселят около 15 тыс. москвичей по реновации. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«В 2018 году смотровые ордера получили около 10 тысяч человек. В этом году переселяем и выдаем смотровые ордера порядка 12 тысячам человек. На следующий год планируем, что переселение начнут около 15 тысяч человек. С каждым годом количество переездов по реновации будет расти», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что уже построено 46 домов, 117 строятся и более 50 проектируются.
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