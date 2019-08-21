Музей-квартиру Кржижановского открыли в Москве после реставрации

Музей-квартира российского ученого-энергетика Глеба Кржижановского (1872-1959) открылась в среду в Москве после ремонтно-реставрационных работ. Как отметил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе церемонии открытия, директор нового музея будет выбран на конкурсной основе.

"Мы совместно с музеем объявляем конкурс на замещение вакантной должности директора этого филиала Музея современной истории России. Это должен быть человек энергичный и влюбленный в свою работу", — подчеркнул министр культуры.

По словам Мединского, резюме кандидаты могут направлять в музей, итоги конкурса будут подведены через месяц. "Нам важно, чтобы человек, который будет руководить этим музеем, собрал хорошую команду, хороших лекторов и пропагандистов своего дела. Тогда приход сюда на экскурсию будет интересным занятием", — добавил он.

В настоящее время работы по восстановлению внешнего облика дома и воссозданию исторического интерьера квартиры закончены. В отреставрированных оригинальных интерьерах площадью 164 кв. м посетители увидят мебель, предметы быта, личные вещи и архивные документы ученого — создателя проекта электрификации страны (ГОЭЛРО).

Как подчеркнул Мединский, здание возрастом около 200 лет долгое время находилось в аварийном состоянии, решался вопрос о его сносе.

"Судьба этого здания печальна, хотя решение о создании мемориальной квартиры было принято еще в 60-е годы, эта квартира была закрыта для посетителей, фактически опечатана

После распада Советского Союза здание обветшало и к 2012 году пришло фактически в руинированое состояние

Вокруг этого здания появилось много коммерческих структур, которые хотели его снести и построить здесь что-то, однако благодаря решению Сергея Собянина (мэра Москвы — прим. ТАСС) все муниципальные площади в этом здании были переданы министерству культуры, мы их закрепили за музеем и с 2015 года здесь велась комплексная реконструкция", — отметил Мединский.