В Парке Горького пройдет международный фестиваль дрон-рейсинга

Москве 24-25 августа состоится международный фестиваль дрон-рейсинга Rostec Drone Festival. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов фестиваля.

Китай, Корею, Германию, Италию, Францию, Англию, Латвию и Польшу. В соревнованиях будут участвовать 32 профессиональных пилота. Из них 16 представляют зарубежные страны — США

Будет два соревновательных дня, в течение который буду проходить квалификационный и отборочный этапы. Финал пройдет 25 августа.

В парке к фестивалю построят двухуровневую трассу с подвесными конструкциями и тоннелем для зрителей.

Также в рамках фестиваля зона экспо. Участники здесь будут рассказывать о современных тенденциях и новинках в мире беспилотных летательных аппаратов и расскажут о секретах и тонкостях качественной фотовидеосъемки при помощи дронов.

Дрон-рейсинг официально признан в России спортивной дисциплиной в конце 2017 года. Сегодня он объединяет десятки тысяч пилотов и 75 миллионов фанатов по всему миру. Среди наиболее масштабных событий мировую известность обрели такие мероприятия, как Paris Drone Festival, Drone Prix Munich, World Drone Prix Dubai, Drone Prix Madrid.