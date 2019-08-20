Движение в районе метро «Бульвар Рокоссовского» ограничат до 30 августа

Движение транспорта ограничат до конца месяца в районе станции столичной подземки "Бульвар Рокоссовского" из-за аварийных работ.

"Ограничения действуют на участке 4-го проезда Подбельского в районе вл. 3 на улице Ивантеевская на одной полосе с организацией приоритетного права проезда и на участке местного проезда в районе вл. 17, корп. 2, стр. 2 на улице Ивантеевская на одной полосе", — указано в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Кроме того, движение на этих участках ограничат с 10 сентября по 15 октября.

Ранее сообщалось, что до 24 августа в нескольких округах поменялась схема движения из-за строительства Большой кольцевой линии метро. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Из-за реконструкции инженерных сетей в столице до 30 августа также ограничено движение на улице Воронцово Поле и во 2-м Кабельном проезде.