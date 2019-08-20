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Москва получит самый большой участок для реновации 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В перечень стартовых площадок для программы в столице включили еще семь адресов
В перечень стартовых площадок для программы реновации в Москве включили еще семь адресов. Новые площадки расположены в пяти районах столицы: Перово, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Котловка и Даниловский. Об этом пишут «Ведомости».
На этих территориях планируется построить 92,7 тысячи квадратных метров жилья, что позволит расселить в 19 домов 3,4 тысячи москвичей.
Еще одну площадку предоставит компания «Виктория», выяснило издание. В собственность Москвы перейдут здания и права на участок площадью 20 гектаров на улице Амурской. Там хотят построить 586,2 тысячи квадратных метров жилья, но переговоры еще окончательно не завершены.
В качестве компенсации мэрия может разрешить связанным с ней структурам построить 1,28 млн квадратных метров жилья в разных районах Москвы. Один из них может появиться на территории Останкинского молочного комбината на улице Руставели, два других — в Сигнальном проезде и на улице Амурской. Инвестиции в строительство этих трех комплексов оцениваются в 70-80 млрд рублей. Строить жилые кварталы на этих площадках будет девелопер Capital Group, утверждают собеседники издания.
Опрошенные «Ведомостями» участники рынка заявляют, что договор между Москвой и «Викторией» — крупнейшая на текущий момент сделка программы реновации.
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Новости Москвы , Ведомости
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