В Москве состоится митинг-концерт в День российского флага

В субботу, 24 августа, на проспекте Академика Сахарова в Москве пройдет празднование Дня Государственного флага России . Об этом сообщается на сайте общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области».

В 2019 году российскому флагу исполняется 350 лет. В связи с этим «Клуб Героев Советского Союза» и «Московская региональная организация общероссийской общественной организации „Российский союз ветеранов Афганистана“ выступили с инициативой провести митинг-концерт.

С 14:00 до 17:00 24 августа на Сахарова будут выступать известные артисты. Гостями празднования станут спортсмены, Герои России и СССР, испытатели, ученые и общественные деятели.

На сайте организации указано, что вести концерт будут Дмитрий Нагиев и Марина Ким. Среди артистов, чьи выступления запланированы на этом мероприятии, — Тимати и Black Star, „Голубые береты“, Арчи и Арсен, Сурганова и оркестр, Валерия, оркестры „Спасской башни“.

Предполагаемая численность мероприятия составляет до ста тысяч человек.

Идею провести митинг-концерт поддержали волонтеры Москвы, „Молодая гвардия Единой России“ и другие молодежные общественные организации. В этот день в 11:00 они проведут на проспекте Сахарова флешмоб „Флаг-рекордсмен“. Молодые люди развернут полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов (каждый флаг размером 120 на 20 сантиметров) и общественных организаций. На полотне будет читаться слово „Россия“, сложенное из цветов триколора.

Затем на проспекте развернут флаг России из бело-сине-красных полотен. Участие во флешмобе примут более тысячи человек.