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День флага России отметят в Москве с 22 по 25 августа 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мероприятия, посвященные Дню флага России, пройдут в Москве с 22 по 25 августа. На площадках города будут организованы флешмобы, квесты и концерты, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.
"День флага России отметят в Москве концертами, флешмобами, квестами и представлениями в парках, скверах, на центральных улицах и площадях города. В 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет. Праздник, посвященный одному из главных государственных символов страны, будут отмечать с 22 по 25 августа. Все мероприятия будут бесплатными", — говорится в сообщении.
Участники флешмоба 22 августа в 13:00 мск развернут на Поклонной горе триколор шириной в 27 м и длиной 40 м, 24 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет другой флешмоб — "Флаг-рекордсмен": студенты и волонтеры составят из 2 тыс. флагов российских регионов и общественных организаций единое полотно. В акции будет задействована тысяча человек. Полотно займет почти половину проспекта Академика Сахарова, отмечается в сообщении.
На этом же проспекте 24 августа состоится концерт "Герои рядом с нами", где можно будет послушать оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также артистов Валерию, Тимати и Григория Лепса.
В парке "Зарядье" на площадке около медиацентра 22 августа с 10:00 мск до 21:00 мск пройдут соревнования по сборке на скорость карт, сделанных из деревянных деталей мозаики.
В саду "Эрмитаж" 22 августа с 14:00 мск до 17:00 мск можно будет разрисовать воздушного змея, а затем запустить его в небо. В парке Победы на Поклонной горе с 12:00 мск до 13:00 мск 24 августа пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.
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Новости Москвы , Эрмитаж , Москва
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