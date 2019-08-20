В Москве выбрали цвета для линий МЦД

Линии Московских центральных диаметров (МЦД) на схеме метрополитена будут обозначены пятью цветами, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Так, маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), второго — цветом фуксии (ярко-розовым). Линию МЦД-3 на схеме отметят цветом мякоти папайи (красно-рыжим), МЦД-4 — цветом «ментол» (зелено-бирюзовым). Цвет МЦД-5 определили как «зеленый луг» (цвет травы и листьев), рассказали в департаменте.

«Цвета линий МЦД подобраны таким образом, чтобы они не сливались с ветками метро и друг с другом, были хорошо видны на схемах метро и железнодорожной навигации», — объяснили в ведомстве.

Кроме того, станции МЦД будут обозначены на карте метро буквой D с номером ветки.

Ветки МЦД свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет перейти на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК).