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Москвичи могут обучиться часовому делу 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В «Технограде» на ВДНХ стартовала серия мастер-классов по часовому делу: теперь каждый желающий может почувствовать себя часовщиком. Корреспондент «ВМ» пообщался с мастером и узнал секреты, которые скрыты от непосвященных.
В век технологического прогресса наручные часы кажутся каким-то отголоском прошлого. Ведь все чаще мы используем вместо них мобильный телефон. Однако часовщик Константин Чайкин уверяет, что часы — это не просто аксессуар и прибор для определения текущего времени, а живой организм.
По словам мастера, часы — это один из самых сложных механизмов. По этой причине в былые времена существовали целые династии часовщиков, которые самостоятельно овладевали этой профессией и передавали свои знания из поколения в поколение.
— Даже в наши дни нет образовательных учреждений, где обучают такой специальности, — рассказывает мастер. — Я, например, научился этому самостоятельно.
Чайкин признается, что в свое время выбрал эту специальность, потому что ему всегда нравилось создавать что-то своими руками. Но изначально будущий мастер занимался исключительно продажей часов, его привлекал сам факт торговли. И по признанию героя, ему было все равно, что продавать.
— Часы я выбрал по счастливой случайности, — вспоминает Константин.
Но понимание этого пришло позже, когда выяснилось, что хронометры очень хрупки и капризны. Часы часто ломались, и люди несли их на обмен или в ремонт. И тут начинающий предприниматель впервые столкнулся с новым миром — миром часовщиков и реставраторов. Оказалось, если хочешь успешно торговать часами, придется разбираться в них — хотя бы для того, чтобы не быть обманутым.
— Первый свой полноценный механизм я сделал с турбийоном. Это устройство для повышения точности хода, нивелирующее воздействие гравитации Земли, — рассказал мастер. — Почему я за него взялся? Потому что прочитал в часовом журнале, что в России никто и никогда не делал турбийонов. И это меня очень зацепило.
Сегодня Чайкин единственный в России член Международной академии независимых часовщиков. В научно-исследовательском центре «Арт. Техноград» он проводит мастер-классы для тех, кто хочет овладеть азами этого сложного мастерства.
Испытать на себе все сложности этого дела решился и я. Мастер дает мне в руки инструменты и небольшие наручные часы.
— Им нужно заменить ремешки. Бери съемничек и начинай отделять от корпуса, — предложил специалист.
Как только я ни пытался это сделать, ничего не получалось. Видимо, для того чтобы овладеть ремеслом, нужно постоянно практиковаться.
Записаться на мастер-класс, а также узнать об истории необычных часов можно на официальном сайте образовательного комплекса «Техноград» (technograd.moscow).

СПРАВКА

Первое упоминание о наручных часах относится к 1571 году. Роберт Дадли, граф Лестер, преподнес в подарок английской королеве Елизавете I богато украшенный бриллиантами браслет с часами. С того момента такие часы назывались браслетами и были предназначены исключительно для женщин.
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Новости Москвы , Константин Чайкин , Роберт Дадли
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