Москвичи могут обучиться часовому делу

В «Технограде» на ВДНХ стартовала серия мастер-классов по часовому делу: теперь каждый желающий может почувствовать себя часовщиком. Корреспондент «ВМ» пообщался с мастером и узнал секреты, которые скрыты от непосвященных.

В век технологического прогресса наручные часы кажутся каким-то отголоском прошлого. Ведь все чаще мы используем вместо них мобильный телефон. Однако часовщик Константин Чайкин уверяет, что часы — это не просто аксессуар и прибор для определения текущего времени, а живой организм.

По словам мастера, часы — это один из самых сложных механизмов. По этой причине в былые времена существовали целые династии часовщиков, которые самостоятельно овладевали этой профессией и передавали свои знания из поколения в поколение.

— Даже в наши дни нет образовательных учреждений, где обучают такой специальности, — рассказывает мастер. — Я, например, научился этому самостоятельно.

Чайкин признается, что в свое время выбрал эту специальность, потому что ему всегда нравилось создавать что-то своими руками. Но изначально будущий мастер занимался исключительно продажей часов, его привлекал сам факт торговли. И по признанию героя, ему было все равно, что продавать.

— Часы я выбрал по счастливой случайности, — вспоминает Константин.

Но понимание этого пришло позже, когда выяснилось, что хронометры очень хрупки и капризны. Часы часто ломались, и люди несли их на обмен или в ремонт. И тут начинающий предприниматель впервые столкнулся с новым миром — миром часовщиков и реставраторов. Оказалось, если хочешь успешно торговать часами, придется разбираться в них — хотя бы для того, чтобы не быть обманутым.

— Первый свой полноценный механизм я сделал с турбийоном. Это устройство для повышения точности хода, нивелирующее воздействие гравитации Земли, — рассказал мастер. — Почему я за него взялся? Потому что прочитал в часовом журнале, что в России никто и никогда не делал турбийонов. И это меня очень зацепило.

Сегодня Чайкин единственный в России член Международной академии независимых часовщиков. В научно-исследовательском центре «Арт. Техноград» он проводит мастер-классы для тех, кто хочет овладеть азами этого сложного мастерства.

Испытать на себе все сложности этого дела решился и я. Мастер дает мне в руки инструменты и небольшие наручные часы.

— Им нужно заменить ремешки. Бери съемничек и начинай отделять от корпуса, — предложил специалист.

Как только я ни пытался это сделать, ничего не получалось. Видимо, для того чтобы овладеть ремеслом, нужно постоянно практиковаться.

Записаться на мастер-класс, а также узнать об истории необычных часов можно на официальном сайте образовательного комплекса «Техноград» (technograd.moscow).

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