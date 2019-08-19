Северный вестибюль станции «Спартак» заработал в штатном режиме

Северный вестибюль станции "Спартак" открыли на вход и выход, сообщили представители Московского метрополитена в Twitter.

Станция работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением матча Российской футбольной Премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА на стадионе "Открытие Арена" северный вестибюль станции "Спартак" открыт только на выход.

С 18 по 24 августа в связи с завершением проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии закрыты девять станций красной ветки метрополитена. Это "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда в это время будут курсировать только на участке между "Бульваром Рокоссовского" и "Университетом".