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Северный вестибюль станции «Спартак» заработал в штатном режиме 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Северный вестибюль станции "Спартак" открыли на вход и выход, сообщили представители Московского метрополитена в Twitter.
Станция работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением матча Российской футбольной Премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА на стадионе "Открытие Арена" северный вестибюль станции "Спартак" открыт только на выход.
С 18 по 24 августа в связи с завершением проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии закрыты девять станций красной ветки метрополитена. Это "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда в это время будут курсировать только на участке между "Бульваром Рокоссовского" и "Университетом".
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Новости Москвы , Спартак , ЦСКА
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