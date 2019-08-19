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Началась реставрация механизмов шпиля Северного речного вокзала 

РИА Недвижимость + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Началась реставрация механизмов шпиля Северного речного вокзала, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
"В настоящий момент мастера работают над механизмами конструкции, которые по первоначальному замыслу должны были опускать и поднимать звезду, венчающую шпиль, каждый раз, когда заканчивалась и возобновлялась навигация", — отмечается в нем.
Ранее для проведения реставрации была демонтирована и сама звезда.
Во время работ на шпиле специалисты обнаружили, что вес шпиля на самом деле меньше, чем было принято считать. Изначально считалось, что он составляет 16 тонн, а во время проведения дополнительных исследования выяснилось, что вес едва дотягивает до 13 тонн, добавляется в материале.
Все работы по шпилю планируется завершить до конца октября 2019 года, а зданию Северного речного вокзала окончательно вернут исторический облик в 2020 году. После реставрации вокзал, построенный в 1937 году, станет современным транспортным комплексом.
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