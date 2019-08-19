На «Спасской башне» планируют установить мировой рекорд

Сводный хор участников программы "Московское долголетие" выступит на фестивале "Спасская башня" и установит новый рекорд по числу одновременно исполняющих гимн Москвы представителей "старшего поколения", сообщили в понедельник в оргкомитете фестиваля.

"В самом центре столицы выступит сводный хор "Московского долголетия" — 872 участника проекта исполнят гимн Москвы "Дорогая моя столица" композитора Исаака Дунаевского", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество вокалистов выбрано не случайно и соответствует возрасту Москвы, которая седьмого сентября отпразднует свое 872-летие.

Как отметил начальник Центрального военного оркестра Минобороны РФ полковник Сергей Юрьевич Дурыгин , для него большая честь выступить со сводным хором. Его оркестр будет аккомпанировать участникам "Московского долголетия" 27 августа.

"Замечательно, когда представители старшего поколения занимаются музыкой и творчеством, что у них есть возможность вести активный образ жизни и делиться с нами своим безграничным опытом", — приводит его слова оргкомитет.

В сообщении не уточняются критерии, по которым человека можно отнести к "старшему поколению".

В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по первое сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.