Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Спасской башне» планируют установить мировой рекорд 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Фото от организаторов «Спасской башни»
Сводный хор участников программы "Московское долголетие" выступит на фестивале "Спасская башня" и установит новый рекорд по числу одновременно исполняющих гимн Москвы представителей "старшего поколения", сообщили в понедельник в оргкомитете фестиваля.
"В самом центре столицы выступит сводный хор "Московского долголетия" — 872 участника проекта исполнят гимн Москвы "Дорогая моя столица" композитора Исаака Дунаевского", — говорится в сообщении.
Отмечается, что количество вокалистов выбрано не случайно и соответствует возрасту Москвы, которая седьмого сентября отпразднует свое 872-летие.
Как отметил начальник Центрального военного оркестра Минобороны РФ полковник Сергей Юрьевич Дурыгин, для него большая честь выступить со сводным хором. Его оркестр будет аккомпанировать участникам "Московского долголетия" 27 августа.
"Замечательно, когда представители старшего поколения занимаются музыкой и творчеством, что у них есть возможность вести активный образ жизни и делиться с нами своим безграничным опытом", — приводит его слова оргкомитет.
В сообщении не уточняются критерии, по которым человека можно отнести к "старшему поколению".
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по первое сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
Последние новости
Одноклассница рассказала об убившем семью в Ульяновской области подростке В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Дурыгин , Исаак Дунаевский , Министерство обороны , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»4
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве49
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму102
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина142
Принц Уильям публично унизил Кейт Миддлтон
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Украина
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение