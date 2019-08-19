Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица

Сергей Собянин. В столице появится еще одна пешеходная улица. Об этом в ходе осмотра работ по комплексному благоустройству улицы Школьная сообщил мэр Москвы

«Улица Школьная уникальная. Много лет ее пытались сделать пешеходной. Важно не только саму улицу облагородить, благоустроить ее, а сделать так, чтобы там была жизнь. Нужно, чтобы первые этажи превратились в ресторанчики, кафе. Сделаем улицу, и я уверен, она заживет. Свой Арбат будет, нисколько не хуже», — сказал он.

Мэр напомнил, что комплексное благоустройство проходит и на других улицах Таганского района.

В свою очередь, сопровождавший Собянина глава муниципального округа Таганский, председатель совета депутатов муниципального округа Таганский Илья Свиридов поблагодарил лично мэра и столичный департамент транспорта за принятие решения о благоустройстве Школьной улицы и отмену трассировки трамвайного маршрута по ней.

«Мы долго боролись за сохранение исторического облика Школьной улицы: проводили акции протеста против трассировки трамвая и собрали более трех тысяч подписей жителей, — сообщил Свиридов. — Они были переданы в правительство Москвы. Очень приятно, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил решение о трассировки трамвая и поддержал благоустройство Школьной улицы. Сейчас эту уникальную историческую улицу благоустроили. Отдельное спасибо Сергею Собянину и Департаменту транспорта, что были учтены интересы автомобилистов микрорайона. После многочисленных запросов были открыты бесплатные резидентские парковки для жителей на месте бывших АМПП парковок».

Улица Школьная длиной порядка 800 метров соединяет ул. Добровольческая и Рогожский Вал. В 1980 годах были планы превратить ее во второй «старый» Арбат, однако проект не был завершен. «По сути, Школьная превратилась в улицу-парковку, что, конечно же, было нерациональным использованием этого уникального городского пространства, сохранившего неповторимый колорит деловой малоэтажной Москвы», — отмечается в материалах пресс-службы столичной мэрии.

Работы по комплексному благоустройству улицы Школьная и прилегающих к ней территорий были начаты в мае 2019 года. После их завершения она станет пешеходной, движение автотранспорта по ней будет запрещено.

Также уточняется, что в рамках проекта на улице уже установили 145 стилизованных исторических фонарей, 68 лавочек, урн и других малых архитектурных форм; воздушные провода убрали под землю в специальную кабельную канализацию; проводится капитальный ремонт фасадов 53 домов и промывка фасадов 29 зданий.

В проект благоустройства также вошли участки ул. Большая и Малая Андроньевская, которые пересекают ул. Школьная, и сквер на пересечении ул. Сергия Радонежского и Рогожский Вал у входа на станцию метро «Площадь Ильича».

Работы по благоустройству территории предполагают замену покрытия во дворах ремонт детских и спортивных площадок, установку нового оборудования и опор наружного освещения. На ул. Школьная и прилегающих территориях уложено 4,6 тысяч кв. метров газонов, осенью 2019 года планируется высадить 30 деревьев, а весной 2020 года — 119 кустарников.

В настоящее время основные работы на ул. Школьная завершены, в ближайшие недели будет закончено благоустройство сквера возле метро и прилегающих дворов.