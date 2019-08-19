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Чемезов считает, что наличие здоровой оппозиции может пойти на благо государству 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Здоровая оппозиция может пойти на благо любому органу, в том числе представительному собранию и государству. Такое мнение выразил порталу РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону", — сказал он.
По словам Чемезова, если всегда все хорошо, то страна может уйти в "застойный период", который Россия уже проходила.
В последнее время в Москве прошли несколько акций в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы. В частности, состоялись согласованная акция 20 июля, акции 27 июля и 3 августа, которые не были согласованы, а также согласованный митинг 10 августа.
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Новости Москвы , Сергей Чемезов , Ростех , Мосгордума , РБК
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