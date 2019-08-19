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В Москве стало меньше бездомных животных 

Мослента + ещё 2 51 минуту назад
Фото: АГН «Москва»
Количество бездомных животных в Москве уменьшилось в 10 раз с 2010 года. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова, сообщает агентство «Москва».
По словам Зотовой, в 2007 году в столице насчитывалось около 30 тысяч безнадзорных животных. К 2010-му их число сократилось до 20 тысяч.
«Сейчас понятно, что их стало меньше. В прошлом году было отловлено 2,1 тысячи собак и 744 кошки, в первом полугодии это года — 1,2 тысячи собак и 277 кошек», — уточнила она.
В настоящее время в московских приютах содержится более 13 тысяч животных: 12 тысяч собак и 1,3 тысячи кошек.
Ранее, в апреле, сообщалось о возможном появлении в Москве частных «домов престарелых» для животных. Такие учреждения уже есть во многих странах мира: там питомцев кормят, развлекают и лечат при необходимости. При этом хозяева, у которых нет возможности постоянно ухаживать за своими любимцами, могут навещать их и получать фотографии и видео с ними.
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Новости Москвы , Зоя Зотова , Мосгордума , АГН "Москва" , Москва
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