В Москве стало меньше бездомных животных

Количество бездомных животных в Москве уменьшилось в 10 раз с 2010 года. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова , сообщает агентство «Москва».

По словам Зотовой, в 2007 году в столице насчитывалось около 30 тысяч безнадзорных животных. К 2010-му их число сократилось до 20 тысяч.

«Сейчас понятно, что их стало меньше. В прошлом году было отловлено 2,1 тысячи собак и 744 кошки, в первом полугодии это года — 1,2 тысячи собак и 277 кошек», — уточнила она.

В настоящее время в московских приютах содержится более 13 тысяч животных: 12 тысяч собак и 1,3 тысячи кошек.

Ранее, в апреле, сообщалось о возможном появлении в Москве частных «домов престарелых» для животных. Такие учреждения уже есть во многих странах мира: там питомцев кормят, развлекают и лечат при необходимости. При этом хозяева, у которых нет возможности постоянно ухаживать за своими любимцами, могут навещать их и получать фотографии и видео с ними.