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На северо-западе Москвы благоустроили территорию у станции метро «Строгино» 

Москва24 + ещё 3 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках программы городского благоустройства "Мой район" была приведена в порядок территория возле западного вестибюля станции метро "Строгино" на северо-западе столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Рабочие вымостили пространство разноцветной плиткой и проложили удобные дорожки. При этом на площади 350 квадратных метров разбили цветники, высадили 12 деревьев и 509 кустарников, а также обновили 3,3 тысячи квадратных метров газонов.
В зоне для прогулок поставили новые лавочки, а на парковке положили новое покрытие.
Ранее сообщалось, что по программе "Мой район" в столичном районе Северное Измайлово появились новые детская и спортивная площадки. Во время комплексного благоустройства во дворе по 16-й Парковой улице также отремонтировали дорогу и тротуары, разбили газоны и цветники.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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