На северо-западе Москвы благоустроили территорию у станции метро «Строгино»

В рамках программы городского благоустройства "Мой район" была приведена в порядок территория возле западного вестибюля станции метро "Строгино" на северо-западе столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Рабочие вымостили пространство разноцветной плиткой и проложили удобные дорожки. При этом на площади 350 квадратных метров разбили цветники, высадили 12 деревьев и 509 кустарников, а также обновили 3,3 тысячи квадратных метров газонов.

В зоне для прогулок поставили новые лавочки, а на парковке положили новое покрытие.

Ранее сообщалось, что по программе "Мой район" в столичном районе Северное Измайлово появились новые детская и спортивная площадки. Во время комплексного благоустройства во дворе по 16-й Парковой улице также отремонтировали дорогу и тротуары, разбили газоны и цветники.