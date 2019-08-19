Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москву избавят от «неправильных» граффити 

Мослента + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 180 граффити закрасят в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу префектуры ЦАО.
Там рассказали, что властями города разрешены граффити, популяризирующие выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, искусство. Рисунки с рекламой, призывами к насилию и жестокости, порнографией, матерными словами, оскорблениями, изображениями табака, взрывчатки и наркотиков, наоборот, запрещены на улицах Москвы.
«В результате инвентаризации в ЦАО выявлено 183 граффити, из них: на фасадах многоквартирных домов — 39, на нежилых зданиях — 60, на тепловых пунктах — 84», — уточнили в пресс-службе.
Не соответствующие правилам изображения должны быть удалены или самими авторами, или собственниками зданий.
В апреле сообщалось, что столичные коммунальщики вступились за рисунки, которые больше года появляются на стене станции «Ростокино» Московского центрального кольца. Граффити, посвященные символу прошедшего в Москве чемпионата мира по футболу — волку Забиваке, — постоянно закрашивают, но взамен там появляются новые изображения.
Мослента: последние новости
В Москве стало меньше бездомных животных Москвичи насладились джазом В Москве закрылись девять станций метро
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге79
Путин прибыл во Францию79
Рогозин резко ответил на шутку о «дырочке» в «Союзе»99
Пригожин заступился за жену Нетаньяху4
Поступок Меркель восхитил пользователей Сети6
Видео
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
06:28
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского
Общество
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
01:34
Путин прибыл во Францию
Политика
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
00:49
В Балашихе горит химзавод
Происшествия Пожары
02:48
Почему отец убившего семью подростка ушел из семьи
Криминал Происшествия
00:15
Сирия ударила по вторгнувшимся турецким войскам
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение