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Эстакаду построят в районе железнодорожной станции Трикотажная 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Над железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в районе станции Трикотажная появится эстакада, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Строительство ведется в рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.
Новая эстакада будет состоять из двух участков: правоповоротного съезда с МКАД на Волоколамское шоссе в сторону области и участка бокового проезда с внешней стороны МКАД над Рижским направлением железной дороги и Волоколамским шоссе.
Глава департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что уже завершается бетонирование опор эстакады и ведется сборка конструкций пролетного строения. Полностью завершить работы планируется до конца 2021 года.
Ранее сообщалось, что в конце 2021 года должны начать реконструкцию пяти развязок на МКАД. Речь идет о развязках на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней. По этим объектам идут проектно-изыскательские работы.
Сейчас в ходе реконструкции трех развязок на пересечении с МКАД строятся восемь новых искусственных сооружений — семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу. Продолжается реконструкция двух путепроводов протяженностью 220 метров и одной эстакады протяженностью 90 метров.
До конца текущего года также планируют достроить четыре моста через Москву-реку и Сетунь. Два моста соорудят через реку Сетунь в районе Раменки, они появятся при работах над Южным дублером Кутузовского проспекта.
Возводят мост и в рамках строительства Северо-Западной хорды. Он соединит улицу Народного Ополчения и Нижние Мнёвники. Кроме того, строится мостовой переезд через Москву-реку в Кожуховском затоне.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы
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