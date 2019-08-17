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Фестивали на ВДНХ и в Парке Горького посетили более 100 тыс. человек 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Фестивальные площадки на ВДНХ в эту субботу к вечеру уже посетили 50 тыс. человек, а в Парке Горького, который отмечает день рождения, побывала 51 тыс. гостей», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На главной выставке страны проходит фестиваль плова, а также фестиваль уличного искусства «Ритм моего города». В Парке Горького в выходные проходят мероприятия по случаю его 91-й годовщины. Для гостей парка приготовили необычные угощения, праздничный концерт и другие развлечения.
На фестивале плова на ВДНХ посетители познакомились с секретами приготовления среднеазиатского блюда.
В то же время, на Центральной аллее ВДНХ завершается вторая неделя фестиваля «Ритм моего города». Первая неделя была посвящена стрит-арту, вторая — спорту, а темой третьей недели станет уличная мода. Фестиваль проходит с 7 августа по 7 сентября.
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