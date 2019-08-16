Завтра там пройдёт фестиваль, посвящённый 91-й годовщине открытия парка.
Концерт анонсировался в начале этой недели, однако список артистов не разглашался.
Теперь стало известно, что состоятся выступления Лолиты, Ёлки, Стаса Пьехи, Ирины Дубцовой Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова и других исполнителей. Такое сообщения появилось на сайте парка Горького.
Несколько недель подряд на выходных там устраивали музыкальные фестивали, когда в центре Москвы проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Завтра на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный митинг, который организовывает КПРФ. Кроме того, одиночные пикеты планируются на Бульварном кольце.