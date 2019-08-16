Парк Горького анонсировал выступление Филиппа Киркорова в день протестов

Завтра там пройдёт фестиваль, посвящённый 91-й годовщине открытия парка.

Концерт анонсировался в начале этой недели, однако список артистов не разглашался.

Несколько недель подряд на выходных там устраивали музыкальные фестивали, когда в центре Москвы проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в столичный парламент.