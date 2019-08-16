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С. Собянин: Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 г. 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С 2020 г. в столице планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Работы будут выполняться блоками по 30-50 зданий ежегодно. Об этом при осмотре Диагностического клинического центра №1 на юго-западе города сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы провели фронтальную ревизию всей материальной базы наших поликлиник как центральных, так и филиалов. Определили ремонт, реконструкцию, модернизацию 135 поликлинических зданий — это почти треть всей амбулаторной сети. Определили техническое задание, объем необходимой закупки медицинского оборудования, графики и приступили к проектированию этих работ. Со следующего года большими блоками по 30-50 поликлиник ежегодно будет проводиться ремонт», — сказал С. Собянин.
Он добавил, что это сложная задача, которая требует от руководителей поликлиник максимального внимания. «Не прерывать технологический процесс, прием пациентов, в то же время качественно провести модернизацию своих поликлиник», — пояснил он.
Кроме того, уточнил С. Собянин, одновременно разворачивается работа по информатизации как поликлинического звена, так и стационаров, чтобы они работали как единое целое.
«Электронные карты пациентов, которые сегодня уже загружаются, рентгеновские снимки, лабораторные исследования — тоже большая работа, которая требует от поликлиник выкладки всего массива данных электронных карт, чтобы они стали живыми и уже со следующего года полноценно были помощниками как врачей так и пациентов», — добавил мэр.
Как сообщается в материалах пресс-службы и мэра Москвы, централизованная клинико-диагностическая лаборатория второго уровня выполняет исследования на современном автоматизированном лабораторном оборудовании в интересах 43 медицинских организаций.
«В настоящее время лаборатория выполняет исследования для пациентов, проходящих медицинское обследование в «летних поликлиниках», работающих в московских парках. Результаты немедленно поступают в электронную медицинскую карту, а также на электронную почту пациента (при его желании)», — отмечается в материалах.
Диагностический Клинический Центр №1 был создан в 1988 г. на базе поликлиники №78, а в результате реорганизации в 2013 г. ДКЦ №1 преобразован в амбулаторно-поликлинический центр, включивший в себя также городские поликлиники №33, №74, №84, №203, №205.
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Новости Москвы , Другое , Сергей Собянин , Москва
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