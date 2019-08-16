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В Москве спилили знаменитое дерево из «Бригады» 

Рамблер 14 минут назад
В Москве на Воробьевых горах спилили ясень, ставший «героем» культового сериала «Бригада». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Старинное дерево участвовало сразу в нескольких знаковых сценах сериала. В 1989 году главный герой картины Саша Белый, вернувшись из армии, залез на ясень и увидел оставленную им 800 дней назад надпись «Саша Лена».
Тогда же четверо друзей произносят клятву, что не предадут друг друга.
Последняя сцена у дерева на Воробьевых горах происходит в 2000 году — Саша Белый, единственный оставшийся в живых из всей бригады, приходит сюда, чтобы почтить память своих друзей и поблагодарить их за верность клятве.
В сообществе «Бригада. Однажды в России» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что ветку с надписью «Саша Лена» спилили сразу после показа сериала, «чтобы не лазили». Также сообщается, что летом 2018 года дерево начало засыхать.
Новости Москвы , Видео , Москва
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