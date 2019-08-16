В Москве спилили знаменитое дерево из «Бригады»

Москве на Воробьевых горах спилили ясень, ставший «героем» культового сериала «Бригада». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Старинное дерево участвовало сразу в нескольких знаковых сценах сериала. В 1989 году главный герой картины Саша Белый, вернувшись из армии, залез на ясень и увидел оставленную им 800 дней назад надпись «Саша Лена».

Тогда же четверо друзей произносят клятву, что не предадут друг друга.

Последняя сцена у дерева на Воробьевых горах происходит в 2000 году — Саша Белый, единственный оставшийся в живых из всей бригады, приходит сюда, чтобы почтить память своих друзей и поблагодарить их за верность клятве.

В сообществе «Бригада. Однажды в России» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что ветку с надписью «Саша Лена» спилили сразу после показа сериала, «чтобы не лазили». Также сообщается, что летом 2018 года дерево начало засыхать.