Шесть зон для купания открылись в столице

Москве открыли шесть зон отдыха, предназначенных для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В настоящее время открыто для купания шесть зон отдыха: озера «Мещерское», «Озеро Черное», «Озеро Школьное»; «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3» в СЗАО и «Тропарево» в ЮЗАО, — приводит сообщение ведомства в Агентстве городских новостей «Москва».

Отмечается, что вода соответствует санитарным требованиям, на пляжах заменили песок, близлежащие территории обработали с целью защиты от клещей. После проведения необходимых медицинских осмотров все зоны отдыха были признаны безопасными.

Ранее в ведомстве заявили о временном закрытии пляжа «Левобережный». Качество воды в зоне отдыха не соответствовало заявленным нормам. Зона отдыха «Большой Садовый пруд» также оказалась небезопасна для купания, поэтому была закрыта.