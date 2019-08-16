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Шесть зон для купания открылись в столице 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве открыли шесть зон отдыха, предназначенных для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— В настоящее время открыто для купания шесть зон отдыха: озера «Мещерское», «Озеро Черное», «Озеро Школьное»; «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3» в СЗАО и «Тропарево» в ЮЗАО, — приводит сообщение ведомства в Агентстве городских новостей «Москва».
Отмечается, что вода соответствует санитарным требованиям, на пляжах заменили песок, близлежащие территории обработали с целью защиты от клещей. После проведения необходимых медицинских осмотров все зоны отдыха были признаны безопасными.
Ранее в ведомстве заявили о временном закрытии пляжа «Левобережный». Качество воды в зоне отдыха не соответствовало заявленным нормам. Зона отдыха «Большой Садовый пруд» также оказалась небезопасна для купания, поэтому была закрыта.
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Новости Москвы , Погода , АГН "Москва" , Москва
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