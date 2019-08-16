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Выбран дизайн нового поезда московского метро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры московского метро проголосовали за дизайн нового поезда «Москва», который будет запущен в 2020 году, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
«Более 24 тыс. человек голосовали за дизайн нового поезда «Москва». Победителем стала маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. За нее проголосовали более 35% участников», — цитирует ТАСС Ликсутова.
Второе метро занял поезд квадратной формы и с близкорасположенными фарами. Меньше всего голосов было отдано варианту поезда в форме трапеции с крупными фарами.
В новом вагоне поезда «Москва» изменится внешний и внутренний вид, составы станут тише, комфортнее и вместительнее. Новая версия поезда появится в метро в 2020 году. Сейчас по семи линиями метро курсируют 130 поездов «Москва» первой модификации.
Ранее был найден способ снизить шум в московском метро. Особую технологию, применили при укладке путей 11 линий московского метро.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , ИТАР-ТАСС , Москва
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