Выбран дизайн нового поезда московского метро

Максим Ликсутов. Пассажиры московского метро проголосовали за дизайн нового поезда «Москва», который будет запущен в 2020 году, сообщил заммэра Москвы

«Более 24 тыс. человек голосовали за дизайн нового поезда «Москва». Победителем стала маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. За нее проголосовали более 35% участников», — цитирует ТАСС Ликсутова.

Второе метро занял поезд квадратной формы и с близкорасположенными фарами. Меньше всего голосов было отдано варианту поезда в форме трапеции с крупными фарами.

В новом вагоне поезда «Москва» изменится внешний и внутренний вид, составы станут тише, комфортнее и вместительнее. Новая версия поезда появится в метро в 2020 году. Сейчас по семи линиями метро курсируют 130 поездов «Москва» первой модификации.

Ранее был найден способ снизить шум в московском метро. Особую технологию, применили при укладке путей 11 линий московского метро.