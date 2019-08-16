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Джазовый фестиваль стартует в Москве 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Джазовые исполнители выступят в Москве 17–18 августа. Концерты состоятся в саду «Эрмитаж», вход свободный.
Тема фестиваля в этом году — «Окрылённые джазом». Перед зрителями выступят российские и зарубежные исполнители. Можно будет принять участие в творческих мастерских, сфотографироваться возле арт-объектов, сообщает пресс-служба мэрии.
Лучшие произведения исполнит израильский саксофонист Роберт Анчиполовский в своей программе «Вспоминая Кэннонболла Эддерли». Также выступит австрийский ансамбль Marina & the kats. Исполнит музыку американский тенор-саксофонист Эрик Александер, который выступит с квартетом Алексея Подымкина.
Российский джаз представят квинтет вибрафониста Анатолия Текучева, вокалистки Юлиана Рогачёва и Марина Волкова. Перед зрителями выступит квартет лучшего саксофониста Сергея Головина и пианист Яков Окунь.
Это и многое другое зрители увидят на фестивале, их поучат танцевать. В ходе фестиваля будет работать творческая мастерская, где зрителей научат создавать необычные поделки. Арт-объектом мероприятия станут клавиши фортепиано.
Ранее News.ru сообщал, что международный конкурс авторских садов проходит на ВДНХ уже в шестой раз. В этом году дизайнеров объединил «Пятый элемент». Именно эту тему нужно было раскрыть в работах. Как именно это сделали и чем ещё интересен фестиваль — смотрите в материале News.ru.
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Новости Москвы , Марина Волкова , Сергей Головин , Алексей Подымкин , Эрик Александер , Эрмитаж , Москва
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