Джазовый фестиваль стартует в Москве

Джазовые исполнители выступят в Москве 17–18 августа. Концерты состоятся в саду «Эрмитаж» , вход свободный.

Тема фестиваля в этом году — «Окрылённые джазом». Перед зрителями выступят российские и зарубежные исполнители. Можно будет принять участие в творческих мастерских, сфотографироваться возле арт-объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Лучшие произведения исполнит израильский саксофонист Роберт Анчиполовский в своей программе «Вспоминая Кэннонболла Эддерли». Также выступит австрийский ансамбль Marina & the kats. Исполнит музыку американский тенор-саксофонист Эрик Александер , который выступит с квартетом Алексея Подымкина

Российский джаз представят квинтет вибрафониста Анатолия Текучева, вокалистки Юлиана Рогачёва и Марина Волкова . Перед зрителями выступит квартет лучшего саксофониста Сергея Головина и пианист Яков Окунь.

Это и многое другое зрители увидят на фестивале, их поучат танцевать. В ходе фестиваля будет работать творческая мастерская, где зрителей научат создавать необычные поделки. Арт-объектом мероприятия станут клавиши фортепиано.

Ранее News.ru сообщал, что международный конкурс авторских садов проходит на ВДНХ уже в шестой раз. В этом году дизайнеров объединил «Пятый элемент». Именно эту тему нужно было раскрыть в работах. Как именно это сделали и чем ещё интересен фестиваль — смотрите в материале News.ru.