Москвичей предупредили об ограничениях в метро из-за футбола

Вечером 15 августа на станциях "Спартак" и "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии метро возможны ограничения на вход и выход. Связано это с проведением футбольного матча на стадионе "Открытие Арена", сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

В 19:45 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграют "Спартак" и "Тун". Отмечается, что по требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону, возможны ситуативные ограничения входа/выхода.

Пассажиров попросили быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок. Билеты на обратную поездку рекомендуют покупать заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания матча.

Ранее сообщалось, что в ряде округов Москвы изменится схема движения с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии метро.

Уточняется, что в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта.

Для компенсационных автобусов будут временно введены выделенные полосы с обособленными участками на проспекте Вернадского и Ленинском проспекте, Киевском шоссе, Проектируемых проездах № 907 и № 905, на автомобильной дороге Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и от разворота до ООТ "Столбово".

С полным списком ограничений можно ознакомиться в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.