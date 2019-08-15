Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев историческое здание, которое закрытое сейчас строительными лесами.

Вокзал в стиле сталинского ампира, напомню, построили еще в 1937 году. Проект здания, напоминающего большой корабль, разработали архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский . Открытые галереи с фонтанами с северной и южной сторон символизируют нос и корму. Вереница колонн похожа на палубу, а 27-метровый шпиль со звездой на башне — мачта, на которую еще не водрузили парус.

Вокзал наряду с Кремлем и сталинскими высотками многие называют полноправным символом Москвы . Памятник архитектуры часто мелькал в отечественных фильмах. Он же долгое время носил гордое звание речных ворот столицы. Отсюда суда могли дойти до Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей. Поэтому о Северном вокзале нередко говорили как о порте пяти морей.

В 90-е количество речных перевозок резко сократилось. Само здание успело побывать рынком. Уникальные по своей красоте помещения со временем обветшали. Вокзал признали аварийным и закрыли. В 2017 году его передали в собственность города.

"Мы провели исследование, сделали проект научной реставрации и в этом году приступили к активным работам, — пояснил Сергей Собянин. — Через год этот прекрасный памятник архитектуры 30-х годов вновь предстанет во всей своей красе. Вместе с вокзалом мы благоустроим исторический парк и набережную с причалами. А с другого берега протянем канатную дорогу, чтобы жители Северного и Южного Тушина могли сюда быстро добираться. Сейчас им на дорогу требуется около часа".

По словам реставраторов, вокзалу вернут его историческое лицо. Особо ценны в этом смысле главный вестибюль, зал ожидания, ресторан и кабинет специального назначения. Все предстанет в том виде, в каком их запомнили москвичи десятки лет назад. Например, отреставрируют башенные часы XVIII-XIX веков, панно с изображениями 9 шлюзов Канала имени Москвы, панно и витражи с гербами советских республик. Приведут в чувство и главное украшение вокзала — звезду, которая 80 лет венчала шпиль. Она доставила хлопот строителям — ее пришлось снимать с помощью 100-тонного крана. На это ушло два часа. Со звездой связано много легенд. Говорили, будто бы сначала она украшала Спасскую башню Кремля, а уже потом переехала на побережье Химкинского водохранилища. Реставраторы миф опровергают и ссылаются на общие "корни" — звезды разные, но были изготовлены на одном и том же заводе. Это единственное, что их объединяет. Пятиконечная красавица для вокзала сделана из нержавеющей стали и облицована позолоченным медным листом. В центре были закреплены серп и молот, украшенные уральскими самоцветами — аметистами, топазами, александритами, горным хрусталем и аквамаринами. Некоторые утрачены. Их восстановят по сохранившимся фотографиям и чертежам.

Дожили до наших дней уникальные люстры и бра с позолотой 1937 года. Всего их больше 500. За 80 лет на светильниках появились трещины и сколы, а внутренние каркасы покрылись ржавчиной. Самая большая люстра весит более 50 кг. Восстановить ее помог счастливый случай. Реставраторы нашли в здании склад с коробками, а в них — сохранившиеся запасные плафоны. Их и поставили. Еще один привет из прошлого припас ресторан. Там обнаружили аж шесть слоев паркета. Оказалось, в советские годы каждый новый руководитель делал ремонт под себя.

Набережную и площадь у речного вокзала благоустроят в едином стиле. Основная тема — река. Например, на кровле уличных павильонов и кафе установят элементы корабельных мачт, а сиденья сделают в виде гальки. Напротив вокзала появится уменьшенная копия Канала имени Москвы — ручей со шлюзами и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые смогут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы. Вдоль всей набережной сделают велодорожку, а в ее южной части — зону отдыха с тремя бассейнами и зоной проката катеров. В павильоне для посетителей разместят душевые кабины, раздевалки с сейфовыми ячейками, санузлы, зону выдачи полотенец. Ну и, конечно, тут собираются запустить регулярные водные маршруты, которые свяжут Москву с Подмосковьем и другими регионами страны.