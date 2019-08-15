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Ледовый дворец в «Лужниках» достроят к 2020 году 

Москва24 2 часа назад
Фото: stroi.mos.ru
Ледовый дворец "Кристалл" в спорткомлексе "Лужники" планируется открыть в 2020 году, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Его строительство идет по графику. Глава ведомства Олег Антосенко рассказал, что на объекте работает 180 человек.
Сейчас ведутся работы по устройству кровли, монтажу внутренних инженерных систем, кладке стен и перегородок, устройству полов и монтажу фасада.
Новый ледовый дворец площадью 24,5 тысячи квадратных метров возводится на месте старого комплекса. Он будет включать две полноразмерные ледовые арены.
В здании расположится SPA-зона с 25-метровым бассейном, фитнес-клуб с площадкой для детей и несколькими многофункциональными залами для групповых занятий.
К Дню города в "Лужниках" откроют Дворец водных видов спорта. После реконструкции в центре станет в два раза больше дорожек, появятся три бассейна и детский аквапарк. Там также разместятся спортивные залы, фуд-корты, SPA-зоны для отдыха и серфинг-тренажер. После реконструкции здание оформят в стиле хай-тек.
Помимо Дворца водных видов спорта, на территории комплекса появятся Центр художественной гимнастики, и теннисный центр. Кроме того, специалисты обновят универсальный спортивный зал "Дружба". Его собираются открыть до конца года.
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Новости Москвы , Олег Антосенко
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