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Схему движения транспорта изменили в ряде округов Москвы 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
Новая схема движения транспорта будет действовать в некоторых округах столицы.
Так, 17 августа автомобилистам будет сложнее проехать рядом с домом 9 на проспекте Академика Сахарова с 02:00 до 07:00. С 07:00 до 18:00 ограничения начнут действовать на улице Маши Порываевой от улицы Каланчевской до Докучаева переулка и проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.
В связи с реконструкцией инженерных сетей до 25 августа ограничат движение на участке от дома 1 по Яузскому бульвару до дома 2 по улице Воронцово Поле, а с 28 по 31 августа — возле дома 25 в Подсосенском переулке.
С 26 августа по 31 августа и с 10 по 30 сентября ограничения коснутся улицы Воронцово Поле от дома 4, строения 2 до дома 18.
На набережной Тараса Шевченко из-за аварийных работ до 30 августа для водителей будет недоступна одна полоса и парковочные места. До 25 августа частично перекроют полосу на дублёре Ленинского проспекта от до 95 до дома 90.
По 20 октября будущего года будет полностью недоступен участок улицы Казакова от дома 6 до дома 8, строения 1, в районе которого ведётся строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Казань — Екатеринбург.
Также с 18 по 24 августа изменения коснутся ряда округов в связи с возведением Большой кольцевой линии метро, передаёт mos.ru.
В некоторых районах будут курсировать компенсационные автобусы, для которых временно введут выделенные полосы, сообщает «Москва-24».
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