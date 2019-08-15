Бесплатные туристические карты выпустили в столице

В Москве выпустили новые бесплатные карты для туристов на русском, английском и китайском языках — сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Instagram.

В настоящий момент бесплатные карты уже доступны на ВДНХ, в ГУМе, парке «Зарядье», Пушкинском музее и музее Москвы, а также в кассах Московской канатной дороги. Планируется, что в будущем их также разместят на стойках «Живое общение» в метро и в зонах ожидания «Аэроэкспресса».

В картах можно найти информацию о том, как арендовать машину или велосипед, как добраться до аэропорта. Кроме того, с ее помощью можно найти интересные локации и музеи, а также изучить схему столичного метрополитена.