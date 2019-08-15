Бесплатные спортивные площадки оборудовали в 28 парках Москвы

Бесплатные площадки для спортивных игр открылись в 28 парках Москвы . Об этом на своей личной странице ВКонтакте заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Так, сыграть в футбол предлагают в парке «Борисовские пруды». Там открыто поле площадью 4,5 тысячи квадратных метров, покрытое искусственным газоном и резиновой крошкой. Для удобства поле огорожено плотной сеткой. Также в парке доступны 13 баскетбольных и волейбольных площадок. Футбольные площадки оборудованы в Измайловском парке, парке Горького и парке «Радуга».

Любителей пляжного футбола пригласили в парки «Левобережный», «Фили», «Терлецкая дубрава» и другие.

— Площадок для игры в пляжный волейбол в наших зонах отдыха больше, так как этот вид спорта более популярен у гостей парков. Они есть в 11 зонах отдыха, в том числе в «Митине», «Кузьминках» и «Садовниках», — заявили в пресс-службе Мосгорпарка.

В Бабушкинском парке открыты площадки для игры панна, похожей на мини-футбол. Однако участвуют в ней всего двое: они стараются забить как можно больше мячей противнику со своей середины поля.

Более того, парки Москвы оборудованы и для занятий другим спортом. Горожанам доступны площадки для йоги, дорожки для бега, прокаты велосипедов и самокатов. Часто организуются групповые занятия. Так, в Нескучном саду заняться фитнесом, в «Зарядье» и «Сокольниках» — спортивными танцами.