Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве начали тестировать «умные велопарковки» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве началось тестирование нового транспортного сервиса — "умных велопарковок". Он позволит владельцам самокатов и велосипедов не возить с собой тяжеленные замки. Достаточно просто скачать на смартфон приложение и с его помощью открывать запоры на автоматических стоянках.
Проект начнется с Зеленограда, рассказал "РГ" директор по развитию бизнеса компании-разработчика сервиса Евгений Соловей. С властями округа согласовали 19 мест, где установят автоматизированные парковки. Это самые популярные общественные пространства в районах Силино, Матушкино, Крюково и Савелки. Умные велопарковки расположатся и в районе парка "Панфиловский", в зоне отдыха "Черное озеро", около Большого городского пруда. Предполагается, что в общей сложности таким образом велосипедное и самокатное сообщество столицы смогут оставлять на этих парковках около тысячи байков. Сейчас идет этап тестирования. Как работает приложение и инфраструктура, проверяют заранее отобранные 50 добровольцев, оставившие анкеты через сайт проекта. В качестве бонуса им разрешили в течение некоторого времени пользоваться сервисом бесплатно.
Сервис решит сразу несколько городских проблем, считают представители компании-оператора. Во-первых, велосипедистам больше не придется таскать с собой тяжелые запорные устройства. Во-вторых, замки на парковках будут надежными, не надо беспокоиться за байк. И, наконец, в-третьих, с развитием инфраструктуры еще больше людей окончательно пересядут на экологичный транспорт.
Работать этот проект будет по тому же принципу, что и другие умные технологии в сфере московского транспорта. Скачиваешь приложение через Google Play (для IOS тоже скоро будет доступно), за 5 минут регистрируешься. И далее открывается онлайн-карта со свободными парковками. Бронируешь место рядом с работой или парком — и вперед! Замок будет защелкиваться автоматически. То есть примерно так же, как в сервисе шеринга детских колясок в парке "Коломенское", о котором "РГ" ранее писала.
Если все пройдет успешно, новые велопарковки появятся и в Зеленограде, и в Новой Москве
Умные парковки протестируют в Зеленограде, а потом, если проект приживется, его могут распространить и на всю Москву. Создатели технологии полагают, что это может положить начало народному шерингу велосипедов. Или появится новый импульс для развития действующей городской сети велопроката. "У нас идут переговоры с департаментом транспорта Москвы на тему установки сети парковок возле станций метро "Филатов Луг" и в поселении Московский", — отметил собеседник "РГ". Если переговоры пройдут успешно, жители Новой Москвы смогут добираться до подземки на велосипедах и на них же возвращаться.
Российская Газета: последние новости
Терминалы аэропорта "Шереметьево" свяжут поездами-шаттлами В Москве благоустроят дороги к 28 станциям МЦД Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Комментарии
Новости Москвы , Google , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине замминистра задержали с полмиллиона долларов60
В Германии объяснили выпад Меркель против РФ83
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ489
Кадыров назвал врагами «кнопочных героев»53
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение