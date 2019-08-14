В Москве начали тестировать «умные велопарковки»

Москве началось тестирование нового транспортного сервиса — "умных велопарковок". Он позволит владельцам самокатов и велосипедов не возить с собой тяжеленные замки. Достаточно просто скачать на смартфон приложение и с его помощью открывать запоры на автоматических стоянках.

Проект начнется с Зеленограда, рассказал "РГ" директор по развитию бизнеса компании-разработчика сервиса Евгений Соловей. С властями округа согласовали 19 мест, где установят автоматизированные парковки. Это самые популярные общественные пространства в районах Силино, Матушкино, Крюково и Савелки. Умные велопарковки расположатся и в районе парка "Панфиловский", в зоне отдыха "Черное озеро", около Большого городского пруда. Предполагается, что в общей сложности таким образом велосипедное и самокатное сообщество столицы смогут оставлять на этих парковках около тысячи байков. Сейчас идет этап тестирования. Как работает приложение и инфраструктура, проверяют заранее отобранные 50 добровольцев, оставившие анкеты через сайт проекта. В качестве бонуса им разрешили в течение некоторого времени пользоваться сервисом бесплатно.

Сервис решит сразу несколько городских проблем, считают представители компании-оператора. Во-первых, велосипедистам больше не придется таскать с собой тяжелые запорные устройства. Во-вторых, замки на парковках будут надежными, не надо беспокоиться за байк. И, наконец, в-третьих, с развитием инфраструктуры еще больше людей окончательно пересядут на экологичный транспорт.

Работать этот проект будет по тому же принципу, что и другие умные технологии в сфере московского транспорта. Скачиваешь приложение через Google Play (для IOS тоже скоро будет доступно), за 5 минут регистрируешься. И далее открывается онлайн-карта со свободными парковками. Бронируешь место рядом с работой или парком — и вперед! Замок будет защелкиваться автоматически. То есть примерно так же, как в сервисе шеринга детских колясок в парке "Коломенское", о котором "РГ" ранее писала.

Если все пройдет успешно, новые велопарковки появятся и в Зеленограде, и в Новой Москве

Умные парковки протестируют в Зеленограде, а потом, если проект приживется, его могут распространить и на всю Москву. Создатели технологии полагают, что это может положить начало народному шерингу велосипедов. Или появится новый импульс для развития действующей городской сети велопроката. "У нас идут переговоры с департаментом транспорта Москвы на тему установки сети парковок возле станций метро "Филатов Луг" и в поселении Московский", — отметил собеседник "РГ". Если переговоры пройдут успешно, жители Новой Москвы смогут добираться до подземки на велосипедах и на них же возвращаться.