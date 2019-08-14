Электрокабели к «Лужникам» проложили под Москвой-рекой

14 августа «ВМ» побывала в необычном подземном сооружении — недавно введенном в эксплуатацию кабельном коллекторе подстанции «Пресня». Его особенность в том, что тоннель проходит под руслом Москвы-реки.

В условиях постоянно растущего мегаполиса по сути единственным эффективным способом прокладки коммуникаций является подземный. Современные технологии строительства при этом позволяют пускать кабельные линии даже под рекой.

Кабельный коллектор подстанции «Пресня» — это почти метротоннель, правда поменьше в диаметре.

— Он построен подземным способом с применением щитового тоннелепроходческого комплекса диаметром 3,2 метра, — рассказал начальник управления капитального строительства ГУП «Москоллектор» Денис Калугин.

Чтобы провести коммуникации под рекой, сооружение выкопали глубоко под землей. На отдельных его участках глубина составляет почти 20 метров.

Протяженность коллектора без малого 700 метров, из которых около 200 метров проходят непосредственно под руслом реки. По словам Дениса Калугина, использованные при строительстве коллектора высокоточные блоки не позволят воде проникнуть внутрь подземного сооружения. Участок под рекой дополнительно укрепили специальной железобетонной рубашкой.

— В коллекторе проложат 33 высоковольтных кабеля. Он позволит обеспечить электроснабжение районов Арбат, Дорогомилово и Пресненский, — отметил Калугин.

Электричество по подземным проводам будет поступать в «Лужники», деловой центр «Москва-Сити», на платформу Фили, станцию Москва-Сортировочная-Киевская, а также в жилые комплексы и административные здания.

Коллектор оснащен системами водо— и электроснабжения, по всей длине оборудованы вентиляционные камеры.

На случай чрезвычайных ситуаций в коллекторе установлена система пожарной сигнализации, а данные с датчиков, анализирующих состав воздуха на предмет посторонних примесей, поступают сразу в диспетчерский центр.