В будущей станции московского метро узрели рай

Во «ВКонтакте» появились изображения внешнего облика строящейся станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро.

Пользователям соцсети понравился дизайн. «Оригинально! Светло и красиво», — написала одна из пользователей. «Классно выглядит», — отметила вторая. «Будто в рай попал», — предположила третья.

«Шереметьевскую» планируется открыть к 2022 году, предполагается, что она станет самой глубокой станцией столичной подземки.

Большая кольцевая линия, как ожидается, будет достроена к концу 2022-го.