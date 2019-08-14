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В будущей станции московского метро узрели рай 

Мослента + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Московский метрополитен
Во «ВКонтакте» появились изображения внешнего облика строящейся станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро.
Пользователям соцсети понравился дизайн. «Оригинально! Светло и красиво», — написала одна из пользователей. «Классно выглядит», — отметила вторая. «Будто в рай попал», — предположила третья.
«Шереметьевскую» планируется открыть к 2022 году, предполагается, что она станет самой глубокой станцией столичной подземки.
Большая кольцевая линия, как ожидается, будет достроена к концу 2022-го.
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