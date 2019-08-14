Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы нашли останки моллюсков юрского периода 

Мослента 2 часа назад
На Сретенском бульваре в центре Москвы обнаружили останки моллюсков, живших около 230-66 миллионов лет назад. Видео с найденными раковинами в среду, 14 августа, публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как из клумбы, расположенной на бульваре, выкапывают внутренние раковины (ростры) белемнитов — головоногих моллюсков из подкласса двужаберных, которые были распространены на Земле в юрский и меловой периоды и внешне напоминали современных кальмаров.
Как отмечает канал, грунт на Сретенский бульвар был завезен из Московской области, где, по словам ученых, до сих пор можно найти раковины, кости, черепки сосудов и другие археологические артефакты.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы заметили огромных оранжевых слизней. Отмечалось, что их могли завезти в город вместе с землей или растениями в ходе благоустройства. Горожан попросили ни в коем случае не трогать слизней голыми руками, так как они являются переносчиками различных паразитов, в том числе бычьего цепня.
Мослента: последние новости
Объяснено мытье московских дорог в дождь Москвичей возмутило появление скандальной звезды в социальной рекламе Москвичам предрекли остаток лета без жары
Комментарии
Новости Москвы , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии сбили Су-228
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу97
Украина назвала условие возврата воды в Крым349
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры30
Новозеландский стрелок написал в Россию13
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
00:26
В центре города нашли останки моллюсков юрского периода
Новости Москвы
00:38
«Пустое место»: Лоза и Боярский раскритиковали Бузову
Шоу-бизнес Статьи
00:24
Опубликовано видео из дворца министра-казнокрада
Общество
02:15
Украина назвала условие возврата воды в Крым
В мире Украина
00:38
Бузова публично извинилась за «блокадницу»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение