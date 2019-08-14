Жилой дом 1908 года в Филипповском переулке отремонтируют

Капитальный ремонт многоквартирного дома 1908 года постройки проведут в центре Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Филипповский переулок, дом № 16, район Арбат, Центральный административный округ Москвы. Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта бывшего доходного дома, построенного 111 лет назад и расположенного на территории объекта культурного наследия — культурный слой "Земляного города", — сказано в сообщении.

Проектные решения предусматривают комплексный ремонт, обновление покрытий цоколя и фасадов, ремонт оконных и дверных откосов, восстановление карнизов и межэтажных поясов.

Также запланирована замена оконных блоков, входных дверей, расчистка и окраска рам, демонтаж старой и устройство новой системы наружного водостока.

Будет отремонтировано крыльцо входной группы с устройством решеток для очистки обуви, заменено существующее покрытие полов на первом этаже, обновление стен подъездов и ограждений лестничных клеток.

При ремонте полностью заменят систему отопления по существующей схеме и обновят трубопроводы водоснабжения и водоотведения.

Ранее стало известно, что в Арбат отремонтируют многоквартирный дом, который был построен в 1928 году по индивидуальному проекту.