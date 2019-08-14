В московском метро запустили поезд, посвященный коллекционеру Щукину

Торжественный запуск поезда, посвященного коллекционеру Сергею Щукину и проходящей в Пушкинском музее выставке, состоялся в четверг.

"Этот поезд будет полгода курсировать по кольцевой ветке. Мне кажется, это очень хорошая идея, и она задействует очень большое количество людей, чья жизнь, безусловно, будет украшена, когда они войдут в этот вагон

Конечно, мне ужасно приятно, что в Москве будет ходить поезд, который называется "Щукин", где Моне, Гоген Сезанн, Маттисс, Пикассо, Дерен и Руссо — герои или пассажиры в какой-то степени", — сказала журналистам директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Это подтолкнет людей заинтересоваться личностью Щукина, считает директор Пушкинского музея.

"Все тексты, которые сопровождают их в вагонах, они заряжают надеждой и оптимизмом и дарят очень важные эмоции. Мне кажется, это очень важно для человека, который находится в метро, который начинает, продолжает или завершает день в нашем любимом, но довольно сложном для жизни городе", — добавила Лошак.

"Надеюсь, это будет очень успешно, и уже через полтора года вместо вагона с надписью "Сергей Щукин. Биография коллекции" будет гулять вагон, на котором написано "Иван Морозов", — сказала директор Пушкинского музея, имея в виду другого великого коллекционера.

В оформлении вагонов использованы изображения произведений из собрания Сергея Щукина, а также рисунков тканей, производившихся на фабрике, которой владел коллекционер. Цель проекта — поддержать идею выставки "Щукин. Биография коллекции" и рассказать широкой аудитории об одном из главных мировых собраний искусства европейского модернизма.

Проект реализован Пушкинским музеем совместно с Московским метрополитеном и "Трансмашхолдингом"

О выставке

Выставка "Щукин. Биография коллекции" проходит в Пушкинском музее с 19 июня по 15 сентября. Ранее в пресс-службе сообщили, что она может побить рекорд посещаемости. Сейчас на выставку в среднем приходит около 4 тыс. 350 человек в день. Абсолютный рекорд принадлежит показу Джоконды в 1974 году. За 45 дней ее увидели более 311 тыс. человек — это 6913 посетителей в день. Следующей идет выставка "Москва — Париж. 1900-1930" в 1981 году: в день на нее приходило по 5236 человек, а за весь период — более 644 тыс. человек. В истории современной России рекорд — у выставки Сальвадора Дали 2011 года. За 62 дня выставку посетило 270 тыс. человек — это 4 тыс. 355 человек в день.