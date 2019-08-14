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Ко Дню города центр Москвы украсят символами ВДНХ 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ко дню города российскую столицу украсят более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Об этом сообщает АГН «Москва».
80-летний юбилей ВДНХ станет одной из центральных тем празднования 872-й годовщины создания столицы. Первый объект, который привлечёт внимание горожан и гостей Москвы, будет расположен на Тверской улице со стороны Пушкинской площади. Там разместят пятиметровую копию знаменитой скульптурной группы «Рабочий и колхозница».
На Тверской же, от Вознесенского переулка до дома №7, разместят площадку, повествующую историю восстановления ВДНХ.
Центральными темами экспозиции станут павильон «Космос» и республиканские павильоны выставки. Кроме того, в центре будет ещё множество объектов, напоминающих об истории грандиозной достопримечательности Москвы.
Напомним, в этом году ВДНХ отмечает 80-летие. В честь этого знакового события там проходят праздничные мероприятия — концерты и театральные постановки, четыре проекционных шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.
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Новости Москвы , Москва
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