Ко Дню города центр Москвы украсят символами ВДНХ

Ко дню города российскую столицу украсят более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Об этом сообщает АГН «Москва».

80-летний юбилей ВДНХ станет одной из центральных тем празднования 872-й годовщины создания столицы. Первый объект, который привлечёт внимание горожан и гостей Москвы, будет расположен на Тверской улице со стороны Пушкинской площади. Там разместят пятиметровую копию знаменитой скульптурной группы «Рабочий и колхозница».

На Тверской же, от Вознесенского переулка до дома №7, разместят площадку, повествующую историю восстановления ВДНХ.

Центральными темами экспозиции станут павильон «Космос» и республиканские павильоны выставки. Кроме того, в центре будет ещё множество объектов, напоминающих об истории грандиозной достопримечательности Москвы.

Напомним, в этом году ВДНХ отмечает 80-летие. В честь этого знакового события там проходят праздничные мероприятия — концерты и театральные постановки, четыре проекционных шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.